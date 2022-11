Ratsmitglied in Kranenburg : Warum ein 20-Jähriger in die Lokalpolitik einsteigt

Joshua Klöster studiert Medizin in Bochum, lebt aber in Nütterden. Als Nachrücker ist er in den Rat eingezogen. Foto: FDP Foto: FDP Kranenburg

Kranenburg Der 20-jährige Joshua Klösters studiert in Bochum Medizin, lebt aber in Kranenburgs Ortsteil Nütterden. Als Nachrücker ist er dort jetzt für die FDP in den Rat gekommen. Was hat er vor?

Auf Altersgenossen trifft Joshua Klösters im Kranenburger Gemeinderat nie. Der 20-Jährige ist der jüngste Protagonist in der Lokalpolitik. Dennoch fühlt er sich in seiner Funktion als FDP-Ratsherr wohl. „Ich bin als Nachrücker vor knapp einem Jahr in den Rat gekommen. Ich sehe das als eine große Ehre, und die Arbeit macht mir richtig Freude. Meine Heimat möchte ich mitgestalten. Genau dafür bin ich in die Politik gegangen“, sagt Klösters, der seit drei Jahren bei den Liberalen ist. Zunächst war er bei den Jungliberalen aktiv, mittlerweile ist er bei der Mutterpartei angekommen.

Als FDP-Vertreter sitzt Joshua Klösters im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung sowie im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren. Zudem wirkt er im Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss mit. „Ich will dafür sorgen, dass Kranenburg für junge Familien und für junge Menschen attraktiver wird. Dafür müssen mehr Angebote geschaffen werden. Außerdem muss die öffentliche Infrastruktur in einem bestmöglichen Zustand sein“, sagt er. „Wir brauchen intakte Straßen und moderne Sportstätten. Die Digitalisierung der Schulen ist in den vergangenen Jahren erfolgreich gelungen. Nun geht es mit Blick auf die Bildung um die Erweiterung der Grundschule in Nütterden“, sagt Joshua Klösters, der in Nütterden wohnt.

Aktuell studiert der 20-Jährige Medizin in Bochum. Für den ärztlichen Dienst würde er allerdings gerne an den Niederrhein zurückkehren. „Ich fühle mich der Gemeinde verbunden, daher plane ich auch meine Zukunft hier. Und da liegt es nahe, sie mitzugestalten“, sagt Klösters.

Er wolle sich in den nächsten Jahren vor allem auch dafür einsetzen, die Große Straße zu beleben. „Leider ist unsere Innenstadt weitestgehend tot. Gleichzeitig haben wir eine Einkaufsarena, mit der Millionen-Umsätze gemacht werden. Es muss uns gelingen, diese beiden Bereiche zu verbinden. Gäste, die bei Rewe, Müller oder dm einkaufen, sollen dazu eingeladen werden, im Ortskern einen Kaffee zu trinken, zu essen oder Kleidung einzukaufen“, sagt Joshua Klösters.