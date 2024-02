Großer Erfolg für Myrthe Jager 17-Jährige aus Kranenburg holt Bronze bei Ski-WM

Auf ihre erste WM-Teilnahme ist Myrthe Jager aus Kranenburg mächtig stolz. „Das war eine besondere und lehrreiche Erfahrung“, sagt die 17-Jährige. Am Wochenende ging sie bei der Alpine Ski-Junioren-Weltmeisterschaft im französischen Skigebiet Portes du Soleil an ihre Grenzen. Mit Erfolg: Beim Riesentorlauf, auch Riesenslalom genannt, belegte sie in ihrer Alterskategorie unter 18 Jahre Platz drei, schneller waren nur Lara Colturi (Albanien), die zu den vielversprechendsten Talenten der Szene zählt, und Anthea Pinchart (Belgien). Unter allen Teilnehmerinnen schaffte es Jager auf Platz 45.