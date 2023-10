Dorfscheune Zyfflich 100 Jahre Musik beim Jubiläumskonzert in Kranenburg

100 Jahre Musikgeschichte hat der Musikverein verinnerlicht: Ob nun der Charleston aus den goldenen 1920er Jahren, die Schlager der Comedian Harmonists aus den 1930er Jahren, Musik zur Mondlandung von Apollo 11 im Jahr 1969, Schlager und Popmusik aus den 1970er und 1980er Jahren oder auch ungarisches Liedgut als der Musikverein zu seiner großen Vereinsfahrt nach Ungarn aufbrach – in Kranenburg wurde so gut wie jedes Jahrzehnt der Vereinsgeschichte musikalisch präsentiert. Natürlich kamen auch die Nachwuchsbläser zum Zuge. Diese hatten zusammen mit Jana Joeken ein kleines Programm einstudiert, das sie nach der Pause erstmals einem großen Publikum mit Begeisterung präsentierten. In seiner Ansprache bedankte sich Vereinsmitglied Bernhard Thyssen aus Sicht des Jubilars beim Vorstand, beim Jubiläumsausschuss, insbesondere aber bei den fast fünfzig Musikern für deren großes Engagement und Vereinstreue in den letzten Jahren und Jahrzehnten und zog voller Anerkennung sprichwörtlich den Hut vor 100 Jahre Vereinsbestehen und -geschichte. Traditionell endete das Jubiläumskonzert, das auch der Höhepunkt des diesjährigen Jubiläumsjahres ist mit dem Radetzky-Marsch. Übrigens am 31. August 1848 am Wasserglacis in Wien uraufgeführt - und damit wurde der Bogen der Musikgeschichte noch ein Jahrhundert weiter gespannt. Anschließend wurde noch bis tief in die Nacht mit Mitgliedern, Freunden und Förderern Geburtstag gefeiert und auf den Musikverein Kranenburg angestoßen.