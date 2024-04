Kostenloses Angebot Solche Sportboxen soll Kleve bekommen

Nun hat der Rat am Mittwochabend über den Antrag entschieden. Und es kam zu einer kleinen Überraschung. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, bis Ende Oktober bei anderen Kommunen am Niederrhein in Erfahrung zu bringen, wie die Sportboxen in Sommermonaten genutzt werden – etwa in der Stadt Neuss. „Bei einem positiven Ergebnis sollen Sportboxen angeschafft werden, sofern Fördermittel zur Verfügung stehen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Gebing. Im Haupt- und Finanzausschuss hatte es auch aus mehreren Fraktionen zustimmende Worte für diesen Kompromissvorschlag gegeben.