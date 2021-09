Verkehrssicherheit : Im Oktober sind wieder überall Lichttest-Wochen

KLEVE Für Autofahrer ist wichtig, dass das Licht am Fahrzeug optimal eingestellt ist, Fußgänger und Radfahrer sollten in der dunklen Jahreszeit auf helle Kleidung achten, die sie gut sichtbar macht.

(RP) „Viele Autos haben Mängel an der Beleuchtungsanlage. Gerade jetzt, wo die Tage kürzer werden, fallen diese ,Einäugige’ und ,Blender’ auf und bringen Gefahren für die Verkehrssicherheit mit“, so Manuela Schmickler, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Kleve. Ursache dafür sind defekte Scheinwerfer oder das falsch eingestellte Abblendlicht. Daher rufen die Verkehrswacht Kreis Kleve , die Kreispolizeibehörde und die Kfz-Innung Niederrhein auch in diesem Jahr wieder dazu auf, am Licht-Test teilzunehmen. „In den Werkstätten des Kfz-Verbandes besteht den gesamten Oktober über die Möglichkeit, die Beleuchtungsanlage seines Pkws kostenfrei überprüfen zu lassen“, sagt René Gravendyk, Obermeister der Kfz-Innung Niederrhein.