Rammstein, Macklemore, Take That und mehr Hier sind 2024 die großen Stars am Niederrhein zu sehen

Take That Die Herzen vieler Frauen, die in den 1990er-Jahren groß geworden sind, dürften beim Gedanken an die Musik der Boyband Take That noch heute höherschlagen. Die gute Nachricht: 2024 gehen sie auf Europatour und machen auch Halt am Niederrhein. Am 30. Juni treten sie im Sparkassenpark in Mönchengladbach auf. Robbie Williams ist zwar nicht mehr dabei, dafür sind die Gründungsmitglieder Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald „Back for Good“.