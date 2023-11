Metal-Dinos rocken in Kleve „Wir wollen nicht, dass eure Kinder später mal Helene Fischer hören“

Zwölf Songs gab die Band Heavysaurus in Kleve zum Besten, darunter viele Lieder aus ihren bereits veröffentlichten Alben wie „Retter der Welt“, aber auch schon einige Stücke vom bevorstehenden Album „Kaugummi ist mega!“. Wein, Weib und Gesang oder Tod und Teufel suchte man in den Liedtexten freilich vergebens, stattdessen wurden kindgerechte, positive Messages verbreitet, wie zum Beispiel im Song „Stark wie ein Tiger“. Da hatte Sänger Mr. Heavysaurus nämlich vorher erzählt, dass er vor dem Konzert den kleinen Fan Jonas getroffen hatte, der den Arm in Gips hat. Geschubst worden war Jonas in der Schule, und das dürfe man natürlich nicht, so der Frontmann. Aber wenn man doch mal Unrecht erfahre, dann müsse man stark sein wie ein Tiger.