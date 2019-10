Konzert Kleve : Singgemeinde mit Konzert zum Gedenken an 7. Oktober 1944

Kleve In der Klever Stiftskirche erinnerte die Städtische Singgemeinde mit einem Gedenkkonzert an die Zerstörung der Stadt am 7. Oktober 1944. Als Solisten unterstützten Gabriele Natrop-Kepser (Sopran) und Hans Scholing (Bariton).

Der 7. Oktober 1944 war ein schwarzer Tag in der Geschichte der Stadt Kleve: 1728 Sprengbomben und 4,5 t Brandbomben regneten nieder und zerstörten zahlreiche Menschenleben und viel Lebensraum. Mit einem Gedenkkonzert in der Stiftskirche St. Mariä Himmelfahrt ehrte die Städtische Singgemeinde Kleve (im Zusammenschluss mit der Chorgemeinschaft St. Christopherus Emmerich und dem Chor der Eltener Stiftskirchenkonzerte) das Andenken an dieses historische Ereignis.

In einem Grußwort betonte Bürgermeisterin Sonja Northing, wie gut es sei, dieser Erinnerung Raum zu geben: Gegen das Vergessen und für die Hoffnung. Musik biete dafür in der Harmonik die Struktur, die alle Menschen verstünden – und Musik lasse uns fühlen, was wir sind. Musik gegen den Krieg: Das Leitbild richtete sich auch gegen die heute wieder aufkeimende Akzeptanz einer bedrohlichen Gesinnung selbst bei vernunftbegabten Menschen. Die Stiftskirche bot dafür den rechten Raum: Mit der Aufstellung von Gesamtchor und der Camerata Louis Spohr als Orchester sowie den Solisten Gabriele Natrop-Kepser (Sopran) und Hans Scholing (Bariton) im hinteren Bereich der Kirche (und einer Projektion des Geschehens auf eine Leinwand vorne) ergab sich eine beeindruckende akustische Kulisse.

Wie eine musikalische Kuppel umschlossen Gesang und Spiel die Zuhörer, die die Reihen fast voll besetzten. Die Akustik führte die Töne weich, dabei immer dynamisch und akzentuiert zusammen. Wunderbar ausgewogen im Gesamtklang begann das Konzert mit drei Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy, die klangschöner nicht hätten sein können: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ – das tiefe Vertrauen auf Gott – „Hör mein Bitten“ – die Hoffnung auf Trost – und „Verleih uns Frieden gnädiglich“ – die flehende Bitte nach Frieden. Die Trauermotette „Wie liegt die Stadt so wüst“ von Rudolf Mauersberger erklang als hörbare Narration, jedes Wort individuell gesetzt, komponiert nach der Zerstörung Dresdens im 2. Weltkrieg, aber ebenso passend für die Erinnerung an die Zerstörung von Kleve.

Zwischen Gedenken und Zuversicht dann Faurés Requiem: In vokal wohl geschichteter Korrespondenz zur warmen Klangfärbung des Orchesters profilierten Natrop-Kepser und Scholing ihre Partien mit energievollem Ausdruck, immer in ausgewogener Binnenspannung zum Orchesterapparat, warm timbriert und fein abschattiert ausgesungen.