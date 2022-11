Groß angelegte Aktion in Kalkar : Schlecht gelagerter Fisch muss nach Polizeikontrolle vernichtet werden

Die Polizei bei der Kontrolle am Mittwoch. Foto: Polizei Kreis Kleve

Kreis Kleve Bei einer groß angelegten Kontrollaktion der Klever Polizei und weiterer Behörden hat es bei 123 Fahrzeugen 75 Beanstandungen gegeben. Fahrzeuge hatten technische Fehler oder waren überladen – einmal musste sogar das Veterinäramt einschreiten.

Die Klever Polizei hat am Mittwoch in Kalkar-Kehrum eine groß angelegte Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Im Visier hatten die Beamten den gewerblichen Personen- und Güterverkehr. So kontrollierten die Beamten am Einsatzort insgesamt 123 Fahrzeuge und stellten dabei 75 Problemfälle fest. Die Aktion fand in Kehrum statt, weil dort aufgrund des nahe gelegenen Knotenpunkts der B57/B67 ein hohes Fahrzeugaufkommen zu erwarten war. Die Einsatzkräfte kontrollierten unter anderem das Gewicht der Fahrzeuge mit einer mobilen Waage, sie überprüften aber auch die Ladungssicherheit, Ausweisdokumente und die Fahrtüchtigkeit der Fahrer.

Aufgrund von gravierenden technischen Mängeln oder Überladung wurde in neun Fällen die Weiterfahrt untersagt. Ein Autobesitzer hatte offenbar die Abgasanlage seines Fahrzeugs manipuliert, um so einen Vorteil bei der Kfz-Steuer zu erwirken. Zollbeamte leiteten aufgrund des Verdachts der Steuerhinterziehung ein entsprechendes Strafverfahren ein. Das Veterinäramt ordnete hingegen in einem Fall die Vernichtung von Lebensmitteln an: Ein Transporter war mit geladenem Tiefkühlfisch unterwegs, der nicht auf die erforderlichen -18 Grad Celsius heruntergekühlt worden war.

Die Kontrollaktionen durch den Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde finden regelmäßig statt – am Mittwoch in Zusammenarbeit unter anderem mit Kräften aus anderen Kreispolizeibehörden. Aber auch die Bezirksregierung, der Zoll, die Bundespolizei, das THW, das Kreisveterinäramt und die niederländische Marechaussee waren an der Aktion beteiligt.