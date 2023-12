Mit Förderschulabschluss zur Ausbildung Marvin geht seinen Weg

Die Ausbildung zum Fachpraktiker ist – wie der Name schon sagt – sehr praktisch orientiert, theoretische Lerninhalte kommen nur in geminderter Form vor. Die Ausbildung richtet sich insbesondere an Menschen mit Lern- oder anderen Behinderungen. Teil der Ausbildung waren auch zwei Praktika. Marvin Born absolvierte beide bei der Kontech GmbH in Bedburg-Hau, einem Unternehmen für Konstruktionstechnik in Stahl- und Leichtmetallbau. Kontech ist Kooperationsbetrieb des BBZ, nimmt also regelmäßig junge Menschen für Praktika aus dem BBZ bei sich auf.