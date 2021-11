Kontaktcafé Kleve : Ein ganz besonderes Adventskranzbinden

Kleve Schöne Abwechslung im Kontaktcafé der Caritas Kleve: Besucher und Klienten des Ambulant Betreuten Wohnens für psychisch- oder suchtkranke Menschen trafen sich zum Adventskranzbinden.

Finanziert wurde der Nachmittag mit Mitteln der Sankt-Martinus-Stiftung. 600 Euro hatte der Fachbereich Soziale Hilfen für das Projekt „Advent und Weihnachten“ erhalten. Das Adventskranzbinden war der erste Aufschlag. Es folgen eine Weihnachtswoche im Kontaktcafé sowie die Adventsfensteraktion in der Suchtberatung in Emmerich am Rhein und ein „to-go-Angebot“ der Beratungsstelle in Goch.