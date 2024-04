Staus und lange Schlangen Niederländer strömen am Koningsdag über die Grenze

Auf den Andrang am Feiertag sind auch die Einzelhändler eingestellt. Einige in der Klever Fußgängerzone schmückten ihre Geschäften mit niederländischen Fahnen, wie an der Neuen Mitte, oder zumindest mit knall-orangefarbenen Luftballons. Zudem lockten Händler mit besonderen Aktionen und Rabatten. Aber auch ohne die würden die Niederländer wohl kommen, denn: gerade für bestimmte Artikel ist der Andrang schon seit Monaten groß. So sind Hygieneartikel in Deutschland günstiger zu haben als im Nachbarland. Das sorgt in Kleve, Kranenburg und anderen Grenzstädten regelmäßig für chaotische Szenen in Drogerien wie DM und Rossmann. Und auch auch ist Tabak ist in den Niederlanden horrend teuer geworden, zudem werden Zigaretten bald nicht mehr in Supermärkten verkauft. So zieht es viele nach Deutschland. Manch ein Händler spricht da schon von Ausnahmezuständen.