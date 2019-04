Theater im Fluss : Theater im Fluss: „Der totale Kick“ sorgte für Gelächter und Applaus

Kleve Von Verena Krauledat

Auch Anneke und ihr Verlobter Donald (Jan Böing) haben niedliche Spitznamen füreinander gefunden, nämlich Muschelbär und Seesternchen. Und damit ihre lahme Beziehung wieder etwas Schwung bekommt, will Anneke mit ihm unbedingt auch so ein Tarantino-Ding durchziehen. Doch der biedere Internist und Vorzeige-Schwiegersohn Donald fühlt sich in seiner Rolle als Gangster gar nicht wohl, was Anneke total nervt.