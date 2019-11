Materborn : KAB-Spielschar: „De Queen van et Queekendärp“

Das sind die Schauspieler der KAB Materborn, die sich die Premiere des neuen Stückes freuen. Foto: KAB

Kleve-Materborn Die KAB-Spielschar Materborn fiebert der Premiere ihrer Neuen Komödie entgegen.

(E.R.) Seit einigen Wochen wird auf der Bühne der Joseph Beuys Gesamtschule in Kleve, Ackerstraße 80, geprobt. „De Queen van et Queekendärp“ lautet der Titel des Stückes, das die KAB-Spielschar Materborn Ende November/Anfang Dezember aufführen will. Doch bis dahin steht der Theatergruppe um Spielleiter Franz-Josef Bünis - in Zusammenarbeit mit Kathrin Burger und Helmut Lange - noch einige Arbeit bevor, damit Text, Mimik und Bewegung zusammenpassen, die Kulissen gebaut und Requisiten beschafft sind. Die Neuinszenierung ist eine Komödie von K. Hansen.

Die Spielleitung hat mit Angelika Berson, Friederike Brückner, Kathrin Burger (Souffleuse), Rositha Kramer, Helmut Lange, Hans-Jürgen Liffers, Yvonne Liffers und Lisbeth Wille ein Ensemble zusammengestellt, welches sich mit großem Engagement auf die neue Inszenierung vorbereitet. Aber auch die Bühnentechniker um Hans Gysbers und die vielen anderen Mitarbeiter stehen bereits in den Startlöchern .

Zum Inhalt dieses Bühnenstückes in drei Aufzügen nur so viel: Das Stück - ursprünglich aus dem Norddeutschen - spielt am Niederrhein. Hermine, die „Queen van et Queekendärp“ ist eine resolute, streitbare, steinreiche Witwe mit einem hohen Verschleiß an Krankenpflegerinnen. Unter ihren Launen hat auch ihre gutmütige Schwester Marlene, die mit ihr zusammenlebt, zu leiden. Hermine hat einen 40-jährigen Sohn, der ein merkwürdiges Hobby pflegt: Er will in Ruhe seine Wanzen züchten und die neue Pflegerin näher kennenlernen. Die Queen jedoch hegt für ihren Detlev geheime Pläne: Er soll Bürgermeister werden. Das interessiert den Sohn jedoch wenig.

Das Erfolgsstück von K. Hansen ist humorvoll, eine köstliche Unterhaltung. Den Spielern wird Gelegenheit gegeben, ein ganzes Register an Humor, guter Laune, flinkem Rollenspiel und herzlicher Liebenswürdigkeit zu ziehen.

Vorsitzender Edmund Raadts: „Wir wollen mit unserem Theaterstück den oft grauen Alltag unserer Zuschauer für einige Stunden aufhellen und auch da und dort in Humor verpackte Wegweiser mitgeben.“

Die Aufführungen finden statt am Samstag, 23. November, um 15 Uhr, Sonntag, 24. November, um 18 Uhr, sowie am Samstag, 30. November, 15 Uhr und Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr. Sämtliche Vorstellungen sind in der Aula der Joseph Beuys Gesamtschule in Kleve, Ackerstraße 80.