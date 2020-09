10 Fragen an Stefan Veldmeijer : „Mein wichtigstes Thema ist Transparenz“

Stefan Veldmeijer (parteilos) will Bürgermeister in Bedburg-Hau werden. Foto: Stefan Veldmeijer

Bedburg-Hau Der parteilose Bürgermeisterkandidat möchte die Menschen der Gemeinde Bedburg-Hau mehr einbeziehen. Man müsse dazu übergehen, Bürgern Maßnahmen und Vorgehensweisen zu erklären.

Bitte stellen Sie sich doch kurz vor. Wer sind Sie – und was macht Sie aus?

Stefan Veldmeijer Mein Name ist Stefan Veldmeijer. Ich bin 54 Jahre alt. Verheiratet. Drei Kinder und zwei Enkelkinder. Als Krankenpfleger leite ich einen geschützten Aufnahmebereich in den LVR Kliniken Bedburg-Hau. Neben meinem größten Hobby, „meiner Familie“, bin ich Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau und somit verantwortlich für 170 ehrenamtliche Frauen und Männer. Hauptaufgabe mit meinen Kameradinnen und Kameraden ist die Abwehr von Gefahren für die Gemeinde und ihre Menschen. Was mich ausmacht? Da fragen Sie lieber andere. Ich rede nicht gerne über mich. Jedoch glaube ich, dass ich ein guter Zuhörer bin. Mir ist das Wohlergehen der Menschen in meinem Umfeld sehr wichtig. Ich bin kein Mensch der langen Worte. Ich möchte anpacken, etwas bewegen. Deshalb ist mein Motto im Wahlkampf „Tatkraft“. Direkte Menschen sind mir am liebsten, ebenso der gegenseitige Austausch. Auch in Bedburg-Hau sollten wir viel mehr miteinander reden und uns offen austauschen. Das schafft gegenseitiges Vertrauen und ein gutes Miteinander.

Was ist Ihr wichtigstes Thema im Wahlkampf – und wie wollen Sie es anpacken?

Veldmeijer Das grundsätzliche Thema meines Wahlkampfes ist Transparenz. Ich möchte in der Zukunft Bürgerinnen und Bürger transparent über bestehende und geplante Projekte informieren und sie – neben der Entscheidung des Rates – einbeziehen. Auch müssen wir dazu übergehen, Bürgern Maßnahmen und Vorgehensweisen zu erklären. Das schafft Vertrauen. Das brauchen wir, damit Rat, Verwaltung und Bürgerschaft gut miteinander umgehen können. Gerade in den letzten Wochen haben wir erlebt, zu welchen Problemen Missverständnisse in der Kommunikation führen. Wie bei der Überplanung des nördlichen Klinikteils oder der Wiedereröffnung des Hallenbades.

Aus welchem Fehler haben Sie schon einmal gelernt?

Veldmeijer Ich sehe das Ganze optimistischer. Man macht keine Fehler. Man macht nur Erfahrungen. Und diese bieten die Chance, besser zu werden oder zu handeln. Wenn man das offen betrachtet, ist es jedem von uns schon einmal so ergangen.

Sehen Sie Möglichkeiten, dem ÖPNV in Ihrer Kommune neue Impulse zu geben?

Veldmeijer Ganz klar, wir brauchen neue Impulse. Unsere Mobilitätswünsche – auch im Rahmen des Klimaschutzes – werden sich verändern und müssen angepasst werden. Dazu trägt auch der demografische Wandel in der Gemeinde bei. In der letzten Woche bin ich den ganzen Tag im RE10 nach Düsseldorf gependelt und bin mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Die Gespräche waren sehr hilfreich. Wir brauchen ein neues ÖPNV-Konzept für die Gemeinde. Das wurde in den letzten Jahren nie offen thematisiert. Alle Angebote – angefangen von Bahn, Bus, Mitfahrerbänken, die Idee des Bürgerbusses und auch Elektromobilität müssen mit allen diskutiert werden. Hier kann ein öffentlicher Workshop mit Moderation schon ein guter Einstieg sein. Nach den Ergebnissen sollten sich dann die Impulse für das zukünftige Angebot ergeben. Bürgernah also.

Wie wollen Sie bezahlbares Wohnen in Ihrer Kommune ermöglichen? Braucht sie Verdichtung im Inneren oder die Erschließung neuer Wohngebiete?

Veldmeijer Der Gebietsentwicklungsplan lässt in der Gemeinde nur noch eine Innenraumverdichtung zu. Somit werden wir eine Vergrößerung nach Außen nicht erreichen können. Um zukünftig bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, müssen wir schauen, welche Möglichkeiten wir haben. Allerdings müssen wir darauf achten, dass der Flächenverbrauch immer noch im Einklang mit ausreichenden Grünflächen steht, die letztendlich unserer Gemeinde einen gewissen Charme verleihen. Hoffnung setze ich aktuell in das Wohngebiet Ziegelhütte 2 sowie einer möglichen Erschließung der sogenannte Rieselfelder. Wir sollten aber nicht vergessen, dass neue Baugebiete auch bedeuten, dass sich Infrastrukturen wie Schulen, Kindergärten, Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten mitentwickeln müssen. Auch hier braucht es einen Plan und Finanzmittel.

Wie beurteilen Sie die Infrastruktur in Ihrer Kommune, auch digital – und wie wollen Sie dieses Thema vorantreiben?

Veldmeijer Die Infrastruktur in der Gemeinde ist erst einmal gut! Im Vergleich zu anderen Kommunen sehe ich da einen deutlichen Standortvorteil. Sicherlich gibt es immer etwas zu verbessern, aber ich bleibe dabei: Unserer Gemeinde geht es – aktuell – gut und wir haben einen hohen Standard. Im digitalen Bereich und Mobilfunk sieht es natürlich anders aus. Hier muss noch Einiges passieren und verbessert werden. Das wird aber über Nacht nicht möglich sein. Wenn wir als Gemeinde unseren Standortvorteil behalten wollen, müssen wir die Digitalisierung noch deutlicher voranbringen. Zu Hause und in den Schulen.

Viele junge Familien beschäftigt erheblich, ob ihr Kind einen guten Kita-Platz bekommt – und wie es danach auf den Schulen weitergeht. Was macht Ihre Kommune da schon richtig – und wo muss dringend nachgebessert werden?

Veldmeijer Ja, wir machen vieles richtig. Der aktuelle Bedarfsplan „Vorschulische Bildung und Betreuung“ zeigt ein Angebot, dass die aktuellen Bedürfnisse abdeckt. Gleiches gilt für die Angebote der 8-1-Betreuung und der OGATA. Mit der Schaffung neuer Wohngebiete muss man die Bedarfe und Bedürfnisse aber sehr gut im Blick haben und rechtzeitig planen, damit keine Familie auf die Betreuung ihrer Kinder verzichten muss. Was mir als Schichtarbeiter in der Pflege sehr am Herzen liegt, sind jedoch Angebote zur Betreuung von Kindern in Randzeiten. Ich denke, hier sollten wir mehr tun.

Sie werden auch der Bürgermeister sein, der die Kommune aus der Coronakrise führt. Der Bereich Finanzen und Investitionen spielt da eine wesentliche Rolle – zumal viele öffentliche Kassen eh nicht sprudeln. Muss in den kommenden Jahren der Gürtel noch enger geschnallt werden? Oder ist jetzt die Zeit der Investitionen gekommen? Und wenn ja – in was?

Veldmeijer Lassen sie mich hier erst einmal das Amt des Bürgermeisters übernehmen und mich noch intensiver mit den Zahlen beschäftigen. Aktuell lebt auch die Verwaltung und die Politik nur von Steuerschätzungen. Wenn deutlich bessere Planzahlen vorliegen, sollte man eine Entscheidung treffen. Allerdings gebe ich hier zu bedenken, dass die Ausgaben von heute die Schulden von morgen, also nächster Generationen sein werden. Mein Ziel ist es aber, die freiwilligen Leistungen und die Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders zu erhalten.

Der Nordteil der LVR-Klinik soll entwickelt werden. Wie beurteilen Sie die bisherige Planung, auch im Hinblick auf ökologische Belange?

Veldmeijer Zum aktuellen Stand ist die tatsächliche Planung nicht eindeutig bekannt. Wir sind gerade in der Aufstellung des Bebauungsplanes und in der Offenlage. Hier können sich Bürgerinnen und Bürger, aber auch Behörden mit ihren Einwänden beteiligen. Das macht es auch gerade schwierig, eine Bürgerversammlung durchzuführen. Mein Ziel ist es aber, die Wünsche, Bedürfnisse der Investoren und denen der Bürgerinnen und Bürger abzustimmen. Der einzigartige Charakter mit den Parkanlagen des Geländes sollte erhalten bleiben. Dazu habe ich bereits mit der Investoren-Seite und den Verantwortlichen des Bürgerbegehrens gesprochen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass sich für unsere Gemeinde mit der Entwicklung des Geländes eine einmalige Chance bietet.

Die LVR-Klinik ist wiederholt mit spektakulären Ausbrüchen in die Schlagzeilen gekommen. Wie ist es um die Sicherheit der Bürger in Bedburg-Hau bestellt – müssen Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, bzw. Modernisierungsmaßnahmen angegangen werden?