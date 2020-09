Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahlen 2020 : Die Themen – die Kandidaten

Foto: Markus van Offern (mvo) 22 Bilder Das sind die Bürgermeister-Kandidaten für die Kommunen im Kleverland

Kleverland Am 13. September entscheidet sich, wer künftig in den Rathäusern und Ratssälen des Kleverlands sitzt. Wir fassen die Situation in den jeweiligen Kommunen zusammen. Wer tritt an? Und was waren die wichtigsten Themen im Wahlkampf?