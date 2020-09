Kommunalwahl 2020 : Stichwahl – und jetzt ?

Viel Zeit investierte Peter Driessen in seinen Wahlkampf und holte sich knapp einen Platz in der Stichwahl. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleverland Drei Rennen im Kleverland sind noch offen. Auf Landratsebene, in Bedburg-Hau und Kleve muss die Stichwahl über den Sieger entscheiden. Nicht jeder, der am Wahlsonntag vorne lag, kann sich in Sicherheit wiegen.

Von Ludwig Krause und Marc Cattelaens

In Kalkar, Goch und Uedem sind die Verhältnisse klar: Hier haben die Amtsinhaber das Bürgermeisteramt verteidigt – und das in einer Art und Weise, dass schon verhältnismäßig früh am Wahlsonntag feststand, wohin die Reise geht. Deutlich knapper war der Sieg von Ferdi Böhmer in Kranenburg. Gänzlich offen sind die Rennen noch in Kleve, Bedburg-Hau und auf Landratsebene. Jede der drei Wahlen steht unter anderen Vorzeichen, sie alle haben aber zwei Gemeinsamkeiten.

Erstens: Es gab nicht nur zwei Kandidaten, die eine erhebliche Zahl von Stimmen auf sich versammeln konnten, sondern noch einen dritten. Damit dürfte spannend sein, wie sich die Unterlegenen jetzt positionieren. Es könnte am 27. September also noch einmal deutliche Verschiebungen geben.

Zweitens: Bleiben die Wähler des unterlegenen dritten Kandidaten eher zu Hause? Oder sogar anders herum: Fühlen sich die Sieger des Wahlsonntags so sicher, dass auch ihre Wähler meinen, nicht mehr unbedingt an die Urne treten zu müssen? In jedem Fall hängt der Sieg davon ab, wie effektiv die Lager in zwei Wochen ihre Wähler mobilisieren können.

Landrat Gleich vier Parteien haben Peter Driessen unterstützt, sie alle wachen am Montag mit dem sprichwörtlichen blauen Auge auf. Ihr Kandidat ist zwar mit 24 Prozent in der Stichwahl gelandet – aber denkbar knapp gegen den Drittplatzierten Guido Winkmann (23,1 Prozent). Für sie ist wichtig, schnell die richtigen Schlüsse zu ziehen, um Silke Gorißen, die mit 48,7 Prozent weit vorne liegt, noch einholen zu können. Entscheidend wird dafür auch sein, ob und wie sich Winkmann positioniert. Ruft er seine Wähler dazu auf, den ebenfalls parteilosen Driessen zu unterstützen? Der Bürgermeister aus Bedburg-Hau konnte im Südkreis keinen Stich landen. Um gegen Gorißen gewinnen zu können, braucht er aber die Winkmann-Stimmen. Die CDU-Kandidatin wiederum darf sich nicht auf ihrem Ergebnis ausruhen. Auch die Christdemokraten müssen ihre Wähler in zwei Wochen zur Urne bewegen.

Kleve In der Schwanenstadt ist die Lage interessant, weil mehrere Parteien demonstrativ eigene Kandidaten aufgestellt und Amtsinhaberin Sonja Northing (28 Prozent) im Wahlkampf nicht unterstützt haben. Werden sie nun eine Empfehlung für Northing aussprechen? Oder für den CDU-Kandidaten Wolfgang Gebing, der am Wahlsonntag mit 32,75 Prozent vorne lag? Damit drohen die Parteien und Gruppierungen, sich bei ihren Wählern unglaubhaft zu machen. Mancher könnte sich also mit einer Empfehlung zurückhalten. Sich beraten wollen in dieser Woche alle, wie man hört. Ein Blick auf die Grünen ist besonders spannend, weil ihr Kandidat Rolf Janßen 24,8 Prozent holen konnte. Wohin wandern nun seine Wähler? Die Grünen und Amtsinhaberin Northing – das war in der Vergangenheit eher kein Liebesfall.