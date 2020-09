Dauerthema in Kalkar : Unterschriften: 1200 mal „Ja“ zum Parken am Kalkarer Markt

Kalkar Rund 1200 Unterschriften, von Menschen, die sich weiterhin Parkplätze auf Kalkars Markt wünschen, sind laut CDU zusammengekommen. „Das ist ein eindeutiges Votum“, findet CDU-Bürgermeisterkandidat Sven Wolff.

Rund 1200 Unterschriften sind laut CDU zusammengekommen. „Das ist ein eindeutiges Votum. Es zeigt deutlich, wie hoch die Besucherfrequenz am Marktplatz und wie groß der Bedarf an Parkmöglichkeiten im historischen Stadtzentrum ist“, sagt CDU-Bürgermeisterkandidat Sven Wolff. „Eine Reduzierung der Parkplätze wird für so manchen Einzelhändler oder Gastronomen die Insolvenz bedeuten. Einige Händler haben schon angekündigt, den Standort am Markt in Kalkar zu verlassen.“