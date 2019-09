Kleve : Licht und Schatten für die Dörfer

Da wo Kleve dörflich ist: Die Düffel-Dörfer Keeken mit Blickrichtung Düffelward, Rindern und Griethausen, links im Bild der Rhein. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Bei der Kommunalreform 1969 wurden im Kreis Kleve aus 46 Kommunen sechs. Der Blick aus den Ortschaften: Wir sprachen beispielhaft mit den Heimatvereinen Rindern, Donsbrüggen und Griethausen.

Als 1969 die Kommunalreform umgesetzt wurde, verloren die selbstständigen Ortschaften nicht nur ihre Verwaltung. „Alle hatten damals eigene Gemeinderäte. Die wurden aufgelöst“, sagt Werner Gertzen, lange Jahre Vorsitzender des Heimatvereins Griethausen. Der heute 80-Jährige hat die Reform als junger Mann erlebt, die Umbrüche, die Gründung des Heimatvereins, um ein Stück Identität zu wahren, die Zeit danach. 1969 war Griethausen eine intakte Ortschaft. „Es war wie eine kleine Stadt für sich“, sagt Gertzen. Es gab den Schuster, den Maler, den Friseur. „Es gab alles im Dorf, man musste nicht in die Stadt fahren, wenn man Besorgungen machen musste“, sagt Gertzen.

Das ist heute verloren gegangen. Es lag nicht an der Reform, die Menschen haben sich verändert, weiß der ehemalige Vorsitzende des Heimatvereins. Im Rückblick erinnert er sich gerne an die Höhepunkte: Die 600-Jahr-Feier, die eine Woche dauerte, an 1954-Weltmeister Helmut Rahn, der in Griethausen mit den Altherren von Rot-Weiß Essen auflief, an den Bau des Vereinshauses in Eigenleistung. Wichtig sei gewesen, dass der Ort Bauland bekam, dass der Ortskern verbessert und die Fahrradbahn Kleve-Griethausen geschaffen wurde, die den Ort weiter an die Kernstadt anbindet. Heute sieht er die Belange Griethausens bei seinen Nachfolgern in guten Händen: „Die sind sehr rege und intensiv dabei“, sagt Gertzen.

info Zum Abschluss Vortrag und Podiumsdiskussion Kolpinghaus Das Stadtarchiv Kleve und der Klevische sowie Cellina schauen auf das Jubiläum mit einer Veranstaltung im Kolpinghaus am 27. September, 18 Uhr: Es gibt einen Vortrag von Stadtarchivar Bert Thissen und eine Podiumsdiskussion.

Anfangs nach der Reform sei es auch in Donsbrüggen nach vorne gegangen, beispielsweise mit dem neuen Dorfplatz, sagt Manfred de Haan, Vorsitzender des Heimatvereins Donsbrüggen. Aber in den vergangenen Jahren habe man sich mehr und mehr im Stich gelassen gefühlt. „Es ist vor allem in der Amtszeit von Bürgermister Theo Brauer viel zum Nachteil des Dorfes beschlossen worden“, sagt de Haan: Man fühlte sich übergangen bei den Planungen zur Querspange, die immer noch im Flächennutzungsplan stehe, es sei die Schule geschlossen worden, das Jugendhaus stehe leer. „Kein Wunder“, sagt de Haan. Wenn man die Schule vorher schließe, sei das die Spätfolge. Dann, und das ärgert de Haan besonders, gab’s auch noch ein Schreiben von Kämmerer Haas, dass man das (selbst gebaute) Jugendhaus gegen einen übliches Nutzungsentgeld und Übernahme der Betriebskosten zur Verfügung gestellt bekommen könnte. „Ich habe zurückgeschrieben, wie hoch denn das Nutzungsentgeld sei. Bis heute gibt’s keine Antwort“, sagt de Haan. Verärgert ist man in Donsbrüggen immer noch über die Diskussion über die Querspange, die aus Sicht des Dorfes nichts gebracht hätte und durch geschützte Landschaften geführt worden wäre. Von der wichtigen Umfahrung des Dorfes hingegen sei lange nicht mehr die Rede. Unterstützung beim Weihnachtsbaum gebe es auch nicht. „Aber in Kleve strahlt die Weihnachtsbeleuchtung“, sagt de Haan.

Immerhin sei der Ehrenfriedhof in Donsbrüggen in die Gedenkfeiern eingebunden. Er habe das Gefühl, dass die jetzige Bürgermeisterin Sonja Northing besser in den Ort hineinhört und ein offenes Ohr für die Dörfer habe. Für die Zukunft sollte man in Kleve über Ortsvorsteher nachdenken, die die Belange der Dörfer vertreten, sagt de Haan, ohne ein solches Amt anzustreben.

In Rindern ist die Welt noch in Ordnung, das bestätigt nicht nur das Gutachten zur Wohnuntersuchung, das weiß auch der Vorsitzende des Heimatvereins Arenacum, Josef Gietemann. Mehr als 300 Mitglieder ist der Verein stark, organisiert ein Museum und den guten Zusammenhalt der Ortsbewohner – bis hinunter in die Kindergruppen, sagt Gietemann nicht ohne Stolz. Man kann in Rindern sogar vom Kindergarten bis zum Abi kommen, ohne den Ort zu verlassen: Die Forstgarten-Gesamtschule liegt in Rindern, so Gietemann. Man verstehe sich, zitiere er Artur Hector, den ehemaligen Leiter der Wasserburg, als offenes Dorf in gegenseitiger Toleranz, mit bester Lebensfreude für Jung und Alt und der Achtung vor der Schönheit der niederrheinischen Landschaft.