Bürger sollen beteiligt werden Wärmeversorgung soll in Kleve bis 2045 klimaneutral werden

Durch das am 1. Januar in Kraft getretene Wärmeplanungsgesetz ist eine kommunale Wärmeplanung gesetzlich vorgeschrieben. Auch die Stadt Kleve muss somit nach den gesetzlichen Vorgaben bis Mitte 2028 einen Wärmeplan erstellen. Dieser soll Antworten darauf liefern, wie eine vollständig klimaneutrale Wärmeversorgung bis spätestens 2045 in Kleve gestaltet werden kann und stellt einen Planungswegweiser für eine bezahlbare und umweltfreundliche Transformation der Wärmeversorgung in Kleve dar.