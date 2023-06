Heizungsgesetz des Bundes Kommunale Wärmeplanung – wie es in Kleve und Goch weitergeht

Spätestens seit die Bundesregierung ihre Pläne zum Heizungsgesetz vorgestellt hat, ist sie in aller Munde: die Kommunale Wärmeplanung. Eine solche verpflichtende Wärmeplanung soll bis spätestens 2028 eingeführt werden. In Nordrhein-Westfalen seien davon voraussichtlich mehr als 300 Gemeinden betroffen, wie das NRW-Wirtschaftsministerium erklärte. Angesichts der personellen Kapazitäten in den Verwaltungen und am Markt für Berater werde vermutlich ein Großteil der Gemeinden diesen vorgesehenen Umsetzungszeitraum auch benötigen.