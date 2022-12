Jubel-Mitteilung zum Niersexpress-Neustart Die Bahn verhöhnt ihre Kunden

Manchmal kommt es im Leben anders, als man denkt. So hatte sich Hendrik Wüst, damals noch NRW-Verkehrsminister, beim Pressetermin zum Auftakt der Bauarbeiten am neuen Niersexpress im Sommer vergangenen Jahres gewünscht, „auf dass wir in Zukunft beim RE10 nie wieder was zu hören bekommen müssen.“