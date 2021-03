Land erlaubt weitere Maßnahmen : Der Kreis Kleve muss jede Impf-Gelegenheit nutzen

Meinung Keine Zeit zu verschwenden: Während die Verantwortlichen im Kreis Kleve dafür sorgen müssen, dass möglichst viele Menschen geimpft werden, dürfen die Bürger im Kreis den neuen Impf-Erlass nicht als Ausrede nehmen, sich später impfen zu lassen.

An den Verantwortlichen im Kreis Kleve liegt es jetzt, die neuen Möglichkeiten schnell und sicher auf die Beine zu stellen. In der Bevölkerung darf das aber nicht zu Bequemlichkeit führen. Getreu dem Motto: Was soll ich denn in Kalkar, wenn bei mir auch bald vor der Haustür geimpft wird? Beim Impfen zählt derzeit jeder Tag. Und wer bereits jetzt die Möglichkeit hat, sollte sie nutzen, sobald er kann.