Mifgash-Pläne : Es muss eine offene Diskussion geben

So soll sie aussehen – die Bebauung am Synagogenplatz. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Meinung Kleve Wie kann der Synagogenplatz als Gedenkplatz richtig und vielfach genutzt werden? Dafür braucht es eine breite Diskussion – mit offenem Ausgang.

Dass Haus Mifgash in der Umgebung des Synagogenplatzes bauen will, kommuniziert der Verein schon seit seinem Gründungstag. Jetzt sind zwei Leichtbau-Pavillons und ein Dach geplant, für die es eine Bauvoranfrage, aber kein Baurecht gibt. Ein Baurecht, dass für diese geschichtlich äußerst sensible Fläche noch geschaffen werden muss, die auch städtebaulich mit äußerster Vorsicht zu betrachten ist. Verständlich ist der Wunsch der Stadt nach einer sicheren Finanzierung: Es wäre fatal, wenn gebaut würde und der Verein das Ganze nicht mehr stemmen könnte.