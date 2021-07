Corona im Kreis Kleve : Wie lange brauchen wir noch die Impfzentren?

Meinung Kreis Kleve Es ist eine neue Phase der Impfkampagne angebrochen. Eine Phase, in der die Menschen zum Impfen animiert werden müssen. Tun wir das schon genug? Und brauchen wir noch Impfstellen in Kleve und Geldern?

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde im Kreis Kleve um jede Spritze gekämpft, um jede Impfstelle gestritten. Gefühlt gab es für jede Impfdose Einhundert Bewerber – und die mussten auch noch in der richtigen Priorisierungsgruppe sein. Menschen im Südkreis fühlten sich benachteiligt, weil das Impfzentrum nach Kalkar kam. Die Sache wurde zum Politikum, schließlich bekam man auch dort eine Impfstelle. Und jetzt? Gibt es mehr Impfstoff als Menschen, die noch eine Spritze haben wollen. Und Wartezeiten im Impfzentrum. Nicht für Besucher, die auf eine Impfung warten. Sondern für Impf-Helfer, die auf Besucher warten.