Politik im Kreis Kleve : Natürlich geht es um Posten

Meinung Der Ton wird rauer, die Emotionen kochen hoch. Nun vermischen sich aber zwei Dinge: Der Vorwurf, dass es der Listenverbindung nur um Posten gehe. Und die Rolle von Dorrit Klapdor in der FDP-Fraktion.

Wenn man sich die Manöver der Listenverbindung anschaut, muss man feststellen: Um Inhalte ging es den Parteien bisher tatsächlich reichlich wenig. Vom Kreisdirektor über die Besetzung des Sparkassen-Verwaltungsrates, von Ausschuss-Vorsitzenden bis hin zum gescheiterten Versuch, eigene Leute in die Gremien von Musikschule und NIAG zu heben. Wie denn auch? SPD, Grüne, FDP, Freie Wähler – und auch Linke – liegen inhaltlich zum Teil meilenweit auseinander. Es geht darum, eigene Leute so in Stellung zu bringen, dass sie möglichst einflussreich sind. So machen Mehrheiten in der Politik das – und so macht es nun auch diese knappe Mehrheit.