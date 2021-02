Diskussion im Klever Kreistag : Impfstoff lieber für Hausärzte und Krankenhäuser nutzen

Meinung Kreis Kleve Die Politik diskutiert über die Ausweitung der Impfkapazitäten im Kreis Kleve. Dabei waren die Probleme bisher ganz andere. Und wenn in Zukunft genügend Impfstoff zur Verfügung steht, wären dezentrale Lösungen eine sinnvolle Alternative.

Die Kreis-Politik macht sich Gedanken über Impfmöglichkeiten, die über das Zentrum in Kalkar hinaus gehen. Das ist durchaus legitim, falls sich herausstellen sollte, dass ein Zentrum nicht ausreicht, um vorhandene Impfwillige mit vorhandenem Impfstoff zu versorgen. Impfbusse scheinen ja auch in anderen Regionen ein Mittel zu sein.

Kostenpflichtiger Inhalt: Alternative zum Impfzentrum in Kalkar

Kostenpflichtiger Inhalt: Alternative zum Impfzentrum in Kalkar : Wählergemeinschaft fordert Impfbus für den Kreis Kleve

Was bringen uns zwei, drei oder zehn Impfzentren, wenn so wenig Impfstoff zur Verfügung steht, dass nicht einmal in einem der Betrieb losgehen kann?