Kampf gegen Grenzkriminalität Die Zeit ist reif für eine deutsch-niederländische Wache

Kriminelle machen nicht an Landesgrenzen halt. Schleuser, Drogenschmuggler, Geldautomatensprenger – der Genuss offener Grenzen hat Schattenseiten, schließlich ist die Mobilität der Täter hoch. Darauf haben die Behörden auf beiden Seiten der Grenze reagiert und ein deutsch-niederländisches Polizeiteam auf die Straße gebracht, das, so ist zu hören, erfolgreich arbeitet. Immer wieder können die Beamten Fahndungserfolge vermelden. Denn: Die Handhabe der Beamten endet nicht an der Grenze. Bloß die Verantwortung und damit die Zuständigkeit der gemischten Streifenteams wechselt mit dem Grenzübertritt – eine Formalität.