Streit entbrannt : Der Ärztemangel im Kreis Kleve ist offensichtlich

Ländliche Regionen wie der Kreis Kleve haben mit dem Ärztemangel zu kämpfen. Foto: dpa/Jens Büttner

Meinung Kreis Kleve Wer wissen will, wie es wirklich um die Versorgung mit Ärzten im Kreis Kleve bestellt ist, sollte einfach einen Blick in die Arztpraxen werfen. Das Offensichtliche zu leugnen, bringt niemandem etwas, am wenigsten den Patienten.