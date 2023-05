Missbrauchsvorwürfe in Kleve Beim Fall Freistühler wurde über Jahrzehnte versagt

Wenn sich Opfer sexueller Gewalt in der Katholischen Kirche nach Jahren, manchmal Jahrzehnten, mit ihren Fällen an die Öffentlichkeit wenden, kommt häufig die Frage auf: Warum erst jetzt? Warum so spät? Die Geschichte der Aufklärung im Fall von Alfons Freistühler in Kleve kann als Prototyp dafür herhalten, warum Menschen ihren Fall überhaupt nicht öffentlich machen.