Zum Sonntag : Vertrauen wir wie neugeborene Kinder

Stephan Rintelen, Diakon, Pfarrei Zur Hl. Familie in Kleve. Foto: Rintelen

Am zweiten Sonntag der Osterzeit steht der Neubeginn im Mittelpunkt – eine Botschaft, die aktueller ist denn je. Die aber auch mahnt, alte Gewohnheiten zu überdenken.

So fremd die alte lateinische Bezeichnung für den zweiten Sonntag in der Osterzeit, „Quasimodogeniti“, klingen mag, so verheißungsvoll und aktuell ist sie. Verheißungsvoll deshalb, weil sie in ihrer Übersetzung uns „wie neugeborene Kinder“ sieht, wie Menschen, die wieder neu anfangen, die wieder an eine Zukunft, an den Sieg des Guten glauben dürfen und sollen. Aktuell, weil sie genau die Situation trifft, die uns gerade jetzt belastet und herausfordert.

So viele Menschen reden davon, dass die „Zeit nach Corona“ anders sein werde als heute; und sie verbinden damit die Hoffnung, es werde eine Wende zum Guten sein, es würde sich die vielfach so überdrehte Welt vielleicht auf ein vernünftiges Maß zurückdrehen lassen. Das ist leicht gesagt, bedeutet aber eine gewaltige Herausforderung. Denn von selbst wird es keinen neuen Aufbruch geben. Nichtstun ist gerade nicht angesagt.

Und allein darauf zu vertrauen, dass der liebe Gott schon alles richten werde, ist so töricht, wie es erfolglos sein wird. Nicht nur als Christen sind wir gefordert, all das zu unternehmen, wessen wir fähig sind. Das bedeutet, dass wir uns selber ändern, dass wir nicht ständig dem Zeitgeist hinterher laufen, sondern uns fragen, wo wir auf die Bremse treten können und müssen. Das wird sich für jeden anders darstellen; aber im Grunde genommen werden wir alle spüren, was wir eigentlich über Bord werfen könnten. Das in die Tat umzusetzen, ist allerdings ungemein schwer!