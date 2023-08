Jubiläum Kolpingsfamilie Kleve 160 Jahre Gemeinschaft, Ehrenamt und Zuflucht

Die Kolpingsfamilie Kleve hat am Wochenende ihren 160. Geburtstag gefeiert. Zelebriert wurde am Samstag im Klever Kolpinghaus und am Sonntag mit einer Festmesse in der Stiftskirche. Seit vielen Jahren diene das Kolpinghaus Kleve als „Zufluchtsort“ für jedermann, wie Präses Michael Rübo es am Samstag in seiner Eröffnungsrede ausdrückte, nun sei es an der Zeit, auch das Kolpinghaus-Team zu feiern.