Kaffeerösterei startet neu : „Koffie Kompanie“ eröffnet am Montag

Jürgen Berger-Roscher, Anja Bouwmann und Daniel Binn freuen sich auf die Eröffnung der „Koffie Kompanie“ an der Kavarinerstraße. Los geht‘s am Montag um 10 Uhr. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Aus „Joto & Coco“ wird die „Koffie Kompanie“. Mit neuem Namen, neuem Konzept, neuen Kaffee-Kompositionen und neuer Einrichtung startet die Rösterei mit Café an der Kavarinerstraße am Montag neu durch.

Mitte Januar wurde es ruhig um die Kaffeerösterei an der Kavarinerstraße. Der Duft gerösteter Bohnen verflog, und die Eingangstür des Lokals in der Klever Innenstadt blieb verschlossen. Nicht ohne Grund: Einige Veränderungen hat der Betrieb an der Kavarinerstraße, der zuvor unter dem Namen „Joto & Coco“ firmierte, umgesetzt. Am Montag, 25. April, öffnet die Kaffeerösterei mit Café in den Räumlichkeiten des früheren Modehauses Schulte zur Wißen wieder ihre Türen.

Zu den Veränderungen, die die Gesellschafter Jürgen Berger-Roscher und Thorsten Krause und ihr Team in den letzten Monaten umgesetzt haben, gehört zuvorderst eine Namensänderung: Aus „Joto & Coco“ ist die „Koffie Kompanie“ geworden. Speziell auf die Niederländer als Zielgruppe ziele man mit dem Neuen Namen nicht ab, sagt Berger-Roscher. „Koffie“ sei vielmehr eine Anlehnung an das Plattdeutsche.

Hinter dem neuen Namen stecken einige Veränderungen. Eike Lehmann, ursprünglich dritter Gesellschafter im Bunde und Geschätsführer, ist im Oktober ausgeschieden. Das Ladenlokal an der Kavarinerstraße 28a wurde seit Januar renoviert und umgebaut: Die Sanitärräume wurden erweitert und modernisiert, der gastronomische Bereich mit Sitzgelegenheiten für 60 Gäste erneuert, und ein größerer Thekenbereich im Vorderraum des Cafés bietet den Mitarbeitern fortan mehr Platz.

Neu sind auch die Kaffeesorten: „Wir haben uns viele Tage und auch Nächte hier verschanzt, bis wir mit den Kaffeekompositionen zufrieden waren, die wir ab Montag anbieten. Die ganze Mannschaft hat sehr viel Begeisterung für Kaffee, und das ist spürbar in die Entwicklung eingeflossen“, so Jürgen Berger-Roscher. „Wir haben versucht, verschiedene Richtungen zu kreieren, damit für jeden das Richtige dabei ist“, sagt er. Das Ergebnis: Sieben Geschmacksprofile – vom starken, zartbitteren Espresso bis hin zum milden Arabica-Kaffee mit Karamell- und Schokoladennote.

Neue Gesichter finden sich auch im Team, das nun aus fünf Festangestellten und acht 450-Euro-Kräften besteht. Anja Bouwmann ist für den Service und den reibungslosen Ablauf im Café zuständig. Daniel Binn zeichnet für das Organisatorische in der Koffie Kompanie verantwortlich, zu der neben dem Cafébetrieb vor allem das Rösten und die Verpackung der neu kreierten Kaffeeprodukte für private Kunden, den Einzelhandel und andere Abnehmer wie etwa Bürobetriebe gehört.

Die Veränderungen im Konzept beschreibt Jürgen Berger-Roscher wie folgt: „Wir haben die Breite verringert und sind mehr in die Tiefe gegangen.“ Zubehör und „Drumherum“ wie Kaffeetassen mit Logo sollen nicht mehr verkauft werden, stattdessen dreht sich alles noch mehr um das Kernprodukt: Die geröstete Kaffeebohne und den zubereiteten Kaffee. Viel Wert wird auf die Kontrolle der gesamten Versorgungskette gelegt: Alles soll aus fairem Anbau stammen, die Qualität müsse hoch sein. „Handwerk und Manufaktur wird bei uns großgeschrieben. Wir sind all Genuss- und Geschmacksmenschen und haben sehr hohe Ansprüche“, sagt Berger-Roscher. Den Start am Montag sieht er nicht als Wiedereröffnung, sondern eher als Neueröffnung. Zu vieles sei seit „Joto & Coco“ verändert worden, zu verändert das Konzept der „Koffie Kompanie“.

Im Café an der Kavarinerstraße wird es neben Kaffee und Espresso (und auch Tee) Speisen geben: Süße Häppchen beispielsweise oder deftige Brotzeiten, zum Genuss vor Ort oder zum Mitnehmen. Das Brot wird nach spezieller Rezeptur eigens für die „Koffie Kompanie“ hergestellt, ebenso wie beispielsweise ein Kaffeelikör, der von Bovenkerck aus Hamminkeln kommt. Je nach Saison werden auch verschiedene Suppen im Café kredenzt: „Zur Eröffnung starten wir natürlich passend zur Jahreszeit mit Spargelsuppe“, verrät Anja Bouwmann.