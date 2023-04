56. Geburtstag von König Willem-Alexander So feiert die Grenzregion Koningsdag

Eine beliebte Anlaufstelle ist auch der Goffertmarkt in Nimwegen. Auf dem Flohmarkt werden von 9 bis 16 Uhr Spielzeuge, Bücher, Kleidung oder Geschirr an den Mann gebracht. Auch selbst kann man vor Ort noch als Händler aktiv werden. Wer pünktlich aufsteht, darf sich seinen Platz auf der Wiese im Ortsteil Goffert selbst aussuchen. Die besten Plätze aber dürften bereits zeitig vergeben sein: Die ersten Händler suchen schon in der Nacht nach einem geeigneten Standort. Rund um den Markt organisiert die Oranjestichting Nijmegen allerlei Aktivitäten für Kinder. So kann der Nachwuchs an einer Kletterwand klettern, auch eine große Rutsche sowie ein Puppenspiel stehen zur Auswahl.