Prinz und Gefolge auf Thekentour Kneipenkarneval soll in Kleve wieder größer werden

Bis zu 240 Termine wird Kleves Karnevalsprinz Benedikt „der Kreative“ in der laufenden Session absolvieren. Neben den zahlreichen Auftritten bei Sitzungen, in Vereinen oder bei Einrichtungen wie in Schulen wird man den Prinzen und sein Gefolge in diesem Jahr aber auch öfter in anderer Umgebung treffen.