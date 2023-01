Genneper Straße in Materborn Täter wurden bei Diebstahl gefilmt

Am Sonntag, 29. Januar kam es zwischen 4.10 Uhr und 5.15 Uhr an der Genneper Straße in Kleve, zu einem Diebstahl. Drei bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufschneiden eines Zauns, Zugang zum Gelände einer an der Genneper Straße ansässigen Firma. Dort schlugen die drei männlichen Täter die Seitenscheiben bei zwei weißen FIAT Scudos ein und entwendeten aus den Fahrzeugen mehrere Werkzeuge (u.a. mehrere Bohrhammer, Kabeltrommel, Messgerät). Nach der Tat entfernten sich die Täter über den freigeschnitten Teil des Zauns, in unbekannte Richtung. Anhand der Bilder der Überwachungskamera, die die Tat filmte, können die Männer wie folgt beschrieben werden: schwarze Adidas Sneaker, dunkle Hose, hellblaue Jacke, schwarze Cap der eine. Ein anderer trug ebenfalls dunkle Hose, eine schwarze/graue Jacke, Handschuhe, Mütze. Der dritte Mann trug weiße Sportschuhe, dunkle Hose, hellblaue Jacke, Handschuhe. Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.