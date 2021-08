Nachwuchs : Drei kleine Ferkel im Tiergarten Kleve

KLEVE Drei Tage, drei Wochen und drei Monate waren sie im Bauch ihrer Mutter. Nun warten sie auf Besucher. Eine Online-Reservierung ist nicht mehr erforderlich.

Wie der Tiergarten weiter mitteilt, waren Wollschweine um das Jahr 1900 mit mehr als 6,5 Millionen Individuen die häufigste Schweinerasse Ungarns und erlebten nach dem Zweiten Weltkrieg einen Bestandsrückgang. In den 1970er Jahren waren sie sogar fast aus Ungarn verschwunden. „Der Grund für den Rückgang des Mangalitzas ist der hohe Fettanteil. Früher war Fett am Schweinefleisch vor allem als Energiequelle von Bedeutung. Doch seit der Mitte des 20. Jahrhunderts möchten die Konsumenten immer magereres Fleisch, was das Mangalitza beinahe an den Rand der Ausrottung gebracht hat“, sagt Polotzek. Hinzu komme dass die Tiere durch ihre geringe Fruchtbarkeit und die längere Mast nicht konkurrenzfähig zu den heutigen Mastschweinen seien. Heute haben sich die Bestände mit rund 60.000 Tieren wieder etwas erholt, aber dennoch wird das Rote Wollschwein derzeit als gefährdete Haustierrasse gelistet.