Kleve : Zusammenarbeit für Herz und Nieren

KLEVE Das Katholisches Karl-Leisner-Klinikum und das MVZ Diaverum kooperieren erfolgreich. Die Patientenzahlen wachsen überproportional.

Zur Verbesserung der nephrologischen Versorgung im Kreis Kleve arbeiten das Katholische Karl-Leisner-Klinikum und das MVZ Diaverum Kleve seit 2018 eng zusammen. Mit Erfolg: Patienten profitieren von der sinnvollen Vernetzung stationärer und ambulanter Behandlungsmöglichkeiten. Die Behandlungsqualität steigt; und die Patientenzahlen wachsen überproportional. Die enge Zusammenarbeit der Klinik für Kardiologie und Nephrologie und des Dialysezentrums am St.-Antonius-Hospital mache Sinn, so die Beteiligten: Nierenkranke Patienten leiden oft an Herzproblemen wie Durchblutungsstörungen, Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz. Und herzkranke Patienten leiden oft an Nierenschwäche, Elektrolytstörungen oder an durch Nierenprobleme verursachtem Bluthochdruck.