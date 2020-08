Politik : Klinik-Bebauung: Das sagen die Kandidaten

Bedburg-Hau Zwei Investoren wollen den Nordteil der LVR-Klinik Bedburg-Hau kaufen und für Wohnen und Gewerbe vermarkten. Eine Bürgerinitiative befürchtet einen Kahlschlag im Wald. So stehen die Bürgermeister-Kandidaten das Thema.

An diesem Vorhaben scheiden sich die Geister: Zwei Investoren wollen bekanntlich den nicht mehr genutzten Nordteil der LVR-Klinik kaufen und anschließend für Wohnbau und die Ansiedlung von Gewerbe vermarkten. Die einen freuen sich, dass die Gemeinde wachsen könnte und neues Leben in das Zentrum Bedburg-Haus kommt, die anderen, insbesondere eine Bürgerinitiative, befürchten, dass für das Vorhaben ein großer Teil des Klinik-Waldes geopfert wird. Die mögliche Bebauung werden jedoch Politik und Verwaltung in neuer Zusammensetzung begleiten, denn am 13. September sind Kommunalwahlen und Bürgermeister Peter Driessen tritt nicht mehr an. Wie aber sehen die Bürgermeisterkandidaten das Thema? Ein Überblick.