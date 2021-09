Klimaschutz : Kleve muss mehr CO² einsparen

KLEVE Die Stadtverwaltung Kleve plant derzeit, wie sie gesetzliche Vorgaben umsetzen kann. Klimaschutzmanager Christian Bomblat hat Szenarien entworfen.

Auf die Stadt Kleve kommen große Anstrengungen in Sachen Klimaschutz zu. Das wurde im neu gegründeten Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz deutlich, der am Mittwochabend zum vierten Mal tagte.

Bomblat hat nun verschiedene Szenarien entworfen, um zu berechnen, wie sich diese Vorgaben in Kleve erreichen lassen. Beim Szenario 1 werden die derzeit üblichen und für die Stadt nicht allzu kostspieligen Klimaschutzmaßnahmen angewendet. Dies würde längst nicht reichen, um ans Ziel zu kommen: Bis zum Jahr 2045 dürfte der CO-2 Ausstoß in Kleve jährlich bei 30.600 Tonnen liegen, tatsächlich käme man aber auf 252.000 Tonnen, so Bomblat. Würden alle erschließbaren und technisch machbaren Einsparpotenziale vollständig ausgeschöpft, inklusive der Umwandlung des Verkehrssektors und des Ausbaus der erneuerbaren Energien (so der Tenor von Szenario 2), könnten bis 2045 die gesetzlichen Vorgaben nahezu erreicht werden, dennoch bliebe eine kleine Differenz.