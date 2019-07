Ratssitzung : Klimanotstand: Gocher CDU findet Antrag „richtig schwach“

Goch Fraktion Zukunft in Goch (ZIG) hatte beantragt, den Klimanotstand auszurufen. Die politischen Kollegen kritisierten die Druckvorlage teils scharf.

Dass der Klimaschutz wichtig, dieser menschengemacht sei und man mehr dafür tun müsse, darin stimmen die im Rat vertretenen Fraktionen überein. Dass man daraus auch den Klimanotstand ableiten muss, wie ihn die Fraktion Zukunft in Goch (ZIG) beantragt hat, sei allerdings nicht selbstverständlich. Die politischen Kollegen kritisierten die Druckvorlage teils scharf: „Wir finden den Antrag formell richtig schwach, da nicht einmal eine Begründung mitgeliefert wurde und konkret nichts zu fassen ist“, sagte Marc Groesdonk, Fraktionsvorsitzender der CDU. Man müsse darlegen, dass mit einem etwaigen Klimanotstand große fiskalische Belastungen auf die Stadt Goch zukommen könnten. Zudem warnte er vor Zeiten, in denen die Gewerbesteuereinnahmen nicht so sprudeln wie das aktuell der Fall sei. Gerade dann würde der Klimaschutz zu einer großen Herausforderung werden. Vor einem „Diktat des Klimanotstands“ warnte gar FDP-Fraktionschef Ferdinand Heinemann: „Das würde gravierende Auswirkungen haben. Dann dürfte es beispielsweise auch keine Kunstrasenplätze mehr geben.“ Der Grund: Diese seien klimaschädlicher als Naturrasenplätze. Er führte als Beispiel auch die Stadt Kleve an, die den Klimanotstand bereits verabschiedet hat. Dort habe CDU-Fraktionschef Wolfgang Gebing zuletzt gar ein Ende des traditionellen Spätsommerfeuerwerks ins Gespräch gebracht.