Kleve : Ein Haus für Fridays for Future

Die Mitglieder der Ortsgruppe Fridays for Future nach der Säuberungsaktion in Kleve. Foto: FFF

Kleve FFF-Ortsgruppe Kleve säubert Bahnhof und Rathaus-Gelände. Danach traf man sich zur Vollversammlung.

(RP) Die Klever Ortsgruppe Fridays for Future traf sich zu einer Säuberungsaktion sowie zu einer Vollversammlung, in der es um die Zukunft der Ortsgruppe ging. Am zum Klever Bahnhof angrenzenden Parkplatz starteten acht fleißige Klimaaktivisten ihre Aufräumaktion. Nach einiger Zeit wechselte man den Standort und sammelte beim Minoritenplatz rund um das Klever Rathaus weiteren Müll. Nach rund zwei Stunden kamen einige Müllsäcke zusammen, sodass die Aktion ein voller Erfolg war. „Gemeinsam haben wir Kleve etwas sauberer gemacht. Es gibt auch in Kleve genügend Mülleimer. Wir appellieren an alle Bürger, ihr eigenes Handeln zu überdenken“, äußert sich Lotte Rohde für Fridays for Future.