Kleves Zonta-Club feiert : 100 Jahre Kampf um Frauenrechte

Das Speichergebäude der Klever Hochschule in orangefarbenes Licht getaucht. Mit dieser Aktion will Zonta auch zum Jubiläum ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Zonta-Club Niederrhein-Area feiert sein 100-jähriges Bestehen. Die weltweite Service-Organisation für Gleichberechtigung und Menschenrechte lädt zu zahlreichen Jubiläums-Aktionen ein.

Was ist Zonta? Kein Name, keine Abkürzung, sondern ein Kunstwort, das fünf Symbole aus der Sprache der Sioux-Indianer vereint: „Z“ steht für „Licht, Inspiration“, „O“ heißt „Zusammenhalt“, „N“ bedeutet „gemeinsam tragen“, „T“ ist das Zeichen für „Obdach, Schutz“, und „A“ steht für „Ehrlichkeit, Vertrauen“. Vor 100 Jahren schlossen sich in den USA berufstätige Frauen zusammen, um benachteiligte Frauen zu unterstützen und ganz allgemein für den Dienst am Nächsten.

Auch in Deutschland gibt es seit 1931 Zonta-Clubs. In Kleve ist dies der Zonta-Club Niederrhein-Area. Die Aktionen zum 100. Geburtstag stellten Elisabeth Derksen-Hübner, Mechtild Janßen und Susanne Rexing vor.

Info Veranstaltungen des Zonta-Clubs Schaufensteraktion Plakate „Unternehmerinnen –starke Frauen am Niederrhein“ Gastronomisch Frühstück mit Voltaire/Chatelet am 5. Mai, 10 Uhr, Aussichtsturm-Restaurant. Stadtführungen „Starke Frauen von Kleve“ am 14. Juni, 17 Uhr, 10. Juli, 17 Uhr, 31. August, 11 Uhr. Klever Salon Anacharsis Cloots, Sonntag, 6. Oktober, 11.30 Uhr im Museum Koekkoek. Kunst kaufen „Kommen, kaufen, Gutes tun“ bei Rexing am 16. und 17. November. „Orange your City“ - „Zonta says No“ (zu Gewalt) vom 25. November bis zum 10. Dezember.

Los geht es am 5. Mai mit einem „Frühstück mit Voltaire und Émilie du Chatelet“ im Klever Aussichtsturm an der Königsallee. Alwine Strohmenger-Pickmann wird einen Vortrag über Voltaire und seine Bedeutung für das 18. Jahrhundert halten. Seine Geliebte, Émilie du Chatelet, war eine gebildete und emanzipierte Frau – zur Zeit Voltaires außergewöhnlich. „Um mit männlichen Gesprächspartnern über Newton zu diskutieren, musste sie sich Männer-Kleidung anziehen, um sich an deren Tisch setzen zu dürfen“, erzählte Mechtild Janßen. Das Frühstück ist auch eine Benefizaktion, bei der eine Voltaire-Büste aus Porzellan verlost wird. Der Erlös geht an das Frauencafé vom Haus der Begegnung Mifgash.

Eigens konzipierte Stadtführungen zum Thema „Starke Frauen von Kleve aus den letzten 100 Jahren“ finden im Juni, Juli und August mit der Historikerin Helga Ullrich-Scheyda statt. Unterwegs gibt es kleine Wegstärkungen in frauengeführten Geschäften. Mit einer Schaufensteraktion setzen Unternehmerinnen aus Kleve und den Nachbargemeinden das sichtbare Zeichen, dass sie selbständig, frei und gleichgestellt ein Unternehmen führen. Tatsächlich war dies nicht immer so, noch vor wenigen Jahrzehnten gab es ein Gesetz, nach dem Frauen ihren Ehemann offiziell um Erlaubnis fragen mussten, ob sie arbeiten dürfen. Bis jetzt beteiligen sich 21 Geschäfte an dieser Aktion. In den Schaufenstern sind Zitate berühmter Frauen zu lesen, zum Beispiel „One is not borne a woman, but becomes one“ von Simone de Beauvoir.

Im Oktober findet im Koekkoek-Haus ein internationaler Sonntagssalon mit dem Titel „Menschenrechte sind Frauenrechte“ (Hillary Clinton) statt. Das Thema wird verknüpft mit dem 225. Todesjahr des Revolutionärs Anarcharsis Cloots. Veranstalterinnen sind die Volkshochschule, Haus Mifgash und das Museum B.C. Koekkoek.

Im November veranstaltet das Einrichtungshaus Rexing eine Benefizkunstverkaufsausstellung unter dem Motto „Kunst hilft Geben“. Wie Susanne Rexing mitteilte, haben bereits 14 Künstler zugesagt. Die Erlöse sind gedacht für Flüchtlingsfrauen. Schließlich beteiligt Zonta-Niederrhein sich wie jedes Jahr am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November. Gebäude werden bei dieser Aktion „Zonta says No“ in oranges Licht getaucht, um „Licht in diese dunkle Angelegenheit zu bringen“.