Das komplette Vermögen gestiftet : Moms Erbe

Bernd Zevens sitzt am Schreibtisch eines seiner Mitarbeiter. Selbst hat er kein Büro mehr. Vor ihm liegen und stehen einige Bilder von Kindern, die er durch seine Stiftung unterstützt hat. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Bernd Zevens ist derzeit der bekannteste Unternehmer Kleves. Er kommt aus dem Arbeitermilieu und hat seine Herkunft nie vergessen. Nach dem Aufstieg setzt er sein Geld durch die Zevens-Stiftung für gemeinnützige Zwecke ein. Er will erhalten, was er geschaffen hat.

Es gibt eine alte Marketing-Weisheit, die da lautet: „Tue Gutes und rede darüber“. Sie wurde Ende der 1950er-Jahre geboren. So wollten damals Unternehmen mit gut geplanten wohltätigen Initiativen einen großen wirtschaftlichen Nutzen erzielen. Bei dem erfolgreichen Klever Unternehmer Bernd Zevens verhält es sich nicht so. Aus seinem andauernden sozialen Engagement will er keinen Vorteil ziehen. Weil er es nie wollte und auch nicht braucht.

Der Name Bernd Zevens ist in Kleve bekannter als etwa die Namen von ehemaligen Bürgermeistern. Spätestens durch seinen Spitznamen Mom wissen Generationen, wer gemeint ist. Mom ist 74 Jahre alt und an einer Stelle in seinem Leben angekommen, an der er vieles für die kommenden Zeiten geregelt hat. Er verbringt mittlerweile einen Großteil seiner Zeit in Berlin, doch wird er Kleve nie aus den Augen verlieren. Mit seiner Lebensgefährtin, die aus der Hauptstadt stammt, wohnt er in Zeuthen. In unmittelbarer Nähe des Zeuthener Sees. Zevens genießt das Leben nahe der Metropole. Er ist mit sich im Reinen. Nach jahrzehntelanger Arbeit hat sich der Unternehmer etwas aufgebaut, was er für die Zukunft erhalten will. Über seinen Tod hinaus. Vor vier Jahren gründete er eine Stiftung, die seinen Namen trägt. Von ihr profitieren hilfsbedürftige Menschen, gemeinnützige Organisationen, Schulkinder, die den Anschluss verlieren. Doch nicht erst seit Gründung der Einrichtung hat er Menschen geholfen, denen er sich verbunden fühlt.

Wenn Bernd Zevens in Kleve ist, kommt er nahezu täglich ins Büro. Obwohl er überhaupt kein eigenes hat. Das Unternehmen Zevens Grundbesitz ist in der dritten Etage der ehemaligen Lagerhallen der Hoffmann-Schuhwerke untergebracht. In den Räumen ist der Blick zur Decke hoch und durch die eingezogenen Glaswände weit. Irgendwo am Schreibtisch eines Mitarbeiters nimmt der 74-Jährige dann Platz. Dort wird über Projekte diskutiert und noch wichtiger, es werden Entscheidungen getroffen. An einem Vormittag sitzt Zevens im Raum von Benno Hufschmidt (64). Der kaufmännische Leiter von Zevens Grundbesitz holt ein Anschreiben aus einem Ordner. Ein Kindergarten möchte einen Regenwaldraum einrichten und bittet um Unterstützung. Zevens fragt: „Was kostet das, haben wir dort schon mehrmals was getan?“ Hufschmidt nennt den Betrag. „Können wir machen“, antwortet der Unternehmer. Dann steht er auf, verlässt das Büro und läuft an einer Kommode vorbei. Auf der stehen Bilder. Kinder haben sie als Dankeschön gemalt. Der Unternehmer entdeckt zwei neue und freut sich. Der Regenwaldraum wird demnächst von der Zevens-Stiftung unterstützt. Es werden wohl Bilder hinzukommen.

Der Frage nach seinem Engagement wich der Klever vor einigen Jahren noch aus. Es schien so, als müsse man zunächst einen unsichtbaren Widerstand überwinden, bevor er sich darauf einlässt. „Früher wollte ich nie darüber sprechen. Mittlerweile habe ich damit kein Problem mehr“, sagt er. Gemeinsame Fototermine verschmäht er hingegen immer noch. Über seine Zevens-Stiftung hat er mehrere große Projekte unterstützt: 1,2 Millionen Euro stiftete er dem Klever Kinder Netzwerk, 500.000 Euro dem Hospiz in Donsbrüggen und eine Million Euro dem Theodor-Brauer-Haus. Die zugesagten Gelder verteilen sich über einige Jahre und geben den gemeinnützigen Einrichtungen das, was in der heutigen Zeit viele brauchen: langfristige Planungssicherheit. Bei der Aktion Pro Humanität ist der 74-Jährige Mitglied im Stiftungskuratorium. Für 250.000 Euro finanzierte er einst einen OP-Container für den westafrikanischen Staat Benin. Das Klever Jugendheim Moms trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Eine Spende wird Bernd Zevens langfristig im Gedächtnis bleiben. So erhielt die DLRG Weeze einen neuen Rettungswagen. Das Fahrzeug kam gerade zum richtigen Zeitpunkt. Nur eine Woche später war es beim Hochwasser im Ahrtal im Einsatz.

Die Projekte mit den großen Summen werden öffentlich. Nicht weniger freuen sich Menschen über die kleineren. So stattete Zevens vor den Zeiten seiner Stiftung Klever Schulen mit Computern aus oder unterstützte Ehrenamtliche, um deren Arbeit ein stückweit zu erleichtern. Es waren Maßnahmen, die teilweise Aufgabe der öffentlichen Hand sind. Wo man sich bei Zevens sicher sein kann: Nie hat er sich durch sein finanzielles Engagement für einen besseren Menschen gehalten. So war er nie.

Zeigt sich heute einer freigiebig oder engagiert, weckt das eher Misstrauen als Bewunderung. Die Zevens-Stiftung sei lediglich ein Steuersparmodell, wird häufig kolportiert. „Völliger Blödsinn“, sagt Benno Hufschmidt. Er kümmert sich um die Finanzen bei der Stiftung. Bernd Zevens hat sein komplettes Vermögen in die Stiftung eingebracht. Das Stiftungskapital hat einen Buchwert von etwa fünf Millionen Euro, der Verkehrswert ist um ein vielfaches höher. Sinn der Stiftung ist: Das mit Stiftungskapital erwirtschaftete Geld muss auch wieder an gemeinnützige Zwecke verteilt werden. Das sieht die Satzung vor. Aktuell werden jährlich etwa mittlere sechsstellige Beträge ausgeschüttet. Was die Zukunft betrifft, könnten es siebenstellige Summen werden. Entscheidend ist die erwirtschaftete Summe. Dabei darf das Stiftungskapital nie angetastet werden. „Wir haben derzeit viel Geld in Immobilien angelegt. Das ist in aktuellen Zeiten nicht die schlechteste Idee“, sagt Hufschmidt. Die Bandbreite, es auszugeben, ist reichhaltig. Es müssen nur gemeinnützige Organisationen sein. Finanzielle Sorgen muss sich die Familie des Stifters nicht machen. Sie werden angemessen versorgt, so Zevens. Aber selbst hier gilt: Die Vorschriften für Gemeinnützigkeit müssen beachtet werden. Ein Vorstand und das Kuratorium verwalten die Stiftung. Sie koordinieren und überprüfen, wohin die Mittel gehen. Hier arbeitet Zevens mit Menschen zusammen denen er vertraut. Die mit ihm seit Jahren zusammenarbeiten.

Zu Lebzeiten hat Bernd Zevens als Stifter den größten Einfluss darauf, wo die Fördermittel eingesetzt werden. „Sein Ziel ist es, das zu erhalten, was er geschaffen hat“, sagt Hufschmidt. Mom hat entschieden, was mit Teilen seines Vermögens geschehen soll. So legte er unter anderem fest, das Elefanten-Oberstadt-Centrum langfristig im Bestand zu halten. „Daran hängt er. Anfragen von Investoren gab es bereits einige dafür“, sagt Hufschmidt. Ebenso verhält es sich ebenfalls mit dem Rilano Hotel am Spoykanal, dem Kaufhof-Gebäude und dem Tichelpark-Komplex.