Jugendfußball : Kleves U15 empfängt Tabellenzweiten

Kleve C-Junioren-Niederrheinliga: 1. FC Kleve U15 - DJK Arminia Klosterhardt.

Einen Kandidaten auf den Titel in der Niederrheinliga hat am Samstagnachmittag die U15 des 1.FC Kleve zu Gast. Die Mannschaft von Markus Verkühlen und Daniel Lehnert empfängt zuhause am Bresserberg die DJK Arminia Klosterhardt.