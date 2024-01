Zum Tod von Wilhelm Diedenhofen Kleves letzter Ehrenbürger

„In tiefer Trauer nimmt die Stadt Kleve Abschied von einem außergewöhnlichen Menschen, der sich in vorbildlicher Art und Weise für unsere Stadt und unsere Region eingesetzt hat“, schreibt die Stadt in ihrem Nachruf. „Sein Wirken wird uns weiterhin an vielen Orten in unserer Stadt begegnen und die Erinnerung an eine engagierte, bescheidene Persönlichkeit unserer Stadt lebendig halten.“