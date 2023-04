Neue Präsentation Im Friedrich-Wilhelm-Bad Kleves kostbarste Kunstwerke

Ronkholtz besetzt den hinteren Saal des alten Bad-Traktes zusammen mit andere Fotografie-Größen aus der Sammlung. Gurskys großformatiges Foto eines Polock-Gemäldes in einem Museum besetzt dort stark eine Wand. Andreas Gursky war wie Ronkholtz ein Schüler der Bechers und gehört zu den bekanntesten Fotokünstlern der Gegenwart. Auch das Foto gehört zu den ganz wertvollen Kunstwerken in der Sammlung. Kunde setzte mit den beiden Nacht-Bildern der Krefelder Bauhaus-Denkmälern Haus Esters und Haus Lange und einem Akt aus der Nude-Serie von Thomaes Ruff einen weiteren Künstler der Düsseldorfer Fotoschule dazu. Außerdem fehlen nicht die Leuchtkästen des Kanadiers Jeff Wall, die schon zur Eröffnung des Museums 1997 in Kleve begeisterten. Ein runder Blick durch die Fotosammlung ebenso wie ein tiefer Einblick in die jüngere Geschichte der Fotokunst.