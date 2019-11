Fußball : Kleves FC-Reserve ist heiß auf das Lokalderby gegen Goch

Kleve Bezirksliga: 1. FC Kleve II - Viktoria Goch (So., 14.15 Uhr).

Zuletzt waren die Gastgeber gerade personell arg gebeutelt. Der letzte Sieg der Rot-Blauen datiert mit dem 3:1 über den SV Straelen aus Oktober, seitdem holten die Klever nur zwei mal ein Remis. Bemerkenswert: Der FC stellt nach Spitzenreiter Wa.-Wa. die beste Abwehr der gesamten Liga. Da die Nakielski-Elf jedoch in drei der letzten vier Partien ohne eigenen Treffer blieb, reichte es nur gegen Schwafheim zu einem Punktgewinn. Nicht vergessen werden darf jedoch, dass nach vorne mit Fatawu Tchamousou, Sezai Kezer oder Dano Evrard belebende Elemente fehlen, die in den ersten Wochen mit von der Partie waren, und darüber hinaus zahlreiche Eckpfeiler wie Patrick Janssen, Thomas Karcz oder Kapitän Marius Krausel verletzungsbedingt fehlen oder gefehlt haben. „Wir hoffen jedoch, dass es am Sonntag wieder etwas besser aussieht“, sagt Nakielski: „Wir werden so oder so eine Elf haben, die Goch auf alle Fälle Paroli bieten wird.“ Denn trotz der Ergebniskrise der letzten Woche treten die Schwanenstädter immer diszipliniert und engagiert auf. Insbesondere auf Goch dürften sich die meisten freuen: „Fast alle Spieler kennen die Derbys schon aus der Jugend und sind natürlich entsprechend heiß auf die Partie“, sagt Nakielski: „Wir erwarten einen spielstarken Gegner, dem wir einerseits unsere Stärken und andererseits die klassischen Derby-Tugenden entgegensetzen wollen.“