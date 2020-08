Politik : Stimmung im Rathaus – Northing wehrt sich gegen Vorwürfe

Kleve Die CDU wirft Verwaltungschefin Sonja Northing vor, die Mitarbeiter im Rathaus seien frustriert. Die Verwaltung könne mehr, so Wolfgang Gebing, Bürgermeisterkandidat der Christdemokraten.

(lukra) Als die Klever CDU Ende vergangener Woche ihr Wahlprogramm vorstellte, ließ sie es sich nicht nehmen, in Richtung der Bürgermeisterin auszuteilen. Er sei überzeugt, dass die Verwaltung der Stadt Kleve mehr könne, wenn man sie als Stadtspitze entsprechend motiviere und sich als Team verstehe, so Bürgermeisterkandidat Wolfgang Gebing. Er wolle nicht nur verwalten, sondern agieren. Und Fraktionssprecher Gerd Driever legte nach: „Ich habe in Gesprächen erfahren, wie viele Mitarbeiter frustriert sind.“