Wohnungsbau in der Krise Die Zahl der Neubauten im Kleverland geht deutlich zurück

Wie in der Kreisstadt Kleve ist auch in den kleineren Kommunen der Neubau von Wohnraum eingebrochen. Ausnahme: Bedburg-Hau. Nur in der Gemeinde zwischen LVR-Klinik und Schloss Moyland zeigt die Grafik über die Anzahl der Baufertigstellungen nach oben. In Kalkar und Kranenburg sind die Zahlen dagegen deutlich rückläufig. Das zeigt das neue Wohnungsmarktprofil der NRW-Bank mit Blick auf die kleineren Kommunen rund um Kleve. Die NRW-Bank bezieht sich dabei auf die Zahlen bis 2022.